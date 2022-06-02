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  • Отец Черышева – о будущем Дениса: «Сейчас все находится в секретном варианте»

Отец Черышева – о будущем Дениса: «Сейчас все находится в секретном варианте»

2 июня 2022, 11:48
5

Дмитрий Черышев, отец бывшего полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, дал комментарий по поводу будущего своего сына.

«Где Денис продолжит карьеру? Сейчас всe находится в секретном варианте! Хочется, чтобы всe получилось. Извините, больше ничего не могу сказать», – сказал Черышев-старший.

  • Россиянин стал свободным агентом, покинув «Валенсию».
  • В прошедшем сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
  • Черышев всю карьеру провел в испанских клубах.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Валенсия Черышев Денис Черышев Дмитрий
Комментарии (5)
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ArReal
1654160801
Стеклянный Черышев уже давно никому не нужен - даже в России
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nemolod
1654161617
Да какой тут секрет-вариант один устроиться в какой-нибудь испанский клуб типа уровня нашего пердива!
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Skull_Boy
1654161907
Секрет прост - он нахер никому не нужен
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neim
1654166759
За рубежом точно не нужен. А вот в России, за несколько пряников, кто-нибудь и позарится на этот стеклянный ...
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zigbert
1654173795
Вряд ли он найдет какой нибудь серьезный клуб.
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