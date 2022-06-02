Отец Черышева – о будущем Дениса: «Сейчас все находится в секретном варианте»

Дмитрий Черышев, отец бывшего полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, дал комментарий по поводу будущего своего сына.

«Где Денис продолжит карьеру? Сейчас всe находится в секретном варианте! Хочется, чтобы всe получилось. Извините, больше ничего не могу сказать», – сказал Черышев-старший.

Россиянин стал свободным агентом, покинув «Валенсию».

В прошедшем сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.

Черышев всю карьеру провел в испанских клубах.

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