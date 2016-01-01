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Отец Черышева – о будущем Дениса: «Сейчас все находится в секретном варианте»

Дмитрий Черышев, отец бывшего полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, дал комментарий по поводу будущего своего сына.

«Где Денис продолжит карьеру? Сейчас всe находится в секретном варианте! Хочется, чтобы всe получилось. Извините, больше ничего не могу сказать», – сказал Черышев-старший.

  • Россиянин стал свободным агентом, покинув «Валенсию».
  • В прошедшем сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
  • Черышев всю карьеру провел в испанских клубах.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +13664

    Skull_Boy 1 час назад

    Секрет прост - он нахер никому не нужен

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    Рейтинг: +2667

    nemolod 1 час назад

    Да какой тут секрет-вариант один устроиться в какой-нибудь испанский клуб типа уровня нашего пердива!

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    Рейтинг: +5121

    AtticusFinch 1 час назад

    Стеклянный Черышев уже давно никому не нужен - даже в России

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