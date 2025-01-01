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Дебютант Серии А «Монца» хочет подписать Белотти. Год назад он отказал «Зениту»

Будущее нападающего Андреа Белотти в «Торино» остается неопределенным.

Туринский клуб предложил игроку продлить контракт, истекающий 30 июня, но тот пока не дал ответ.

На 28-летнего форварда претендуют «Интер» и «Монца», которая впервые в истории вышла в Серию А.

  • В прошедшем сезоне Белотти забил 8 голов и сделал 1 ассист в 23 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.
  • Летом 2021 года итальянца пытался купить «Зенит».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Football Italia

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7521

    vladik12 12 минут назад

    После промаха с пенальти в финале Евро считаю его лоховатым.

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