Дебютант Серии А «Монца» хочет подписать Белотти. Год назад он отказал «Зениту»

Будущее нападающего Андреа Белотти в «Торино» остается неопределенным.
Туринский клуб предложил игроку продлить контракт, истекающий 30 июня, но тот пока не дал ответ.
На 28-летнего форварда претендуют «Интер» и «Монца», которая впервые в истории вышла в Серию А.
- В прошедшем сезоне Белотти забил 8 голов и сделал 1 ассист в 23 матчах.
- Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.
- Летом 2021 года итальянца пытался купить «Зенит».
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: Football Italia