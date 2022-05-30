Дебютант Серии А «Монца» хочет подписать Белотти. Год назад он отказал «Зениту»

Будущее нападающего Андреа Белотти в «Торино» остается неопределенным.

Туринский клуб предложил игроку продлить контракт, истекающий 30 июня, но тот пока не дал ответ.

На 28-летнего форварда претендуют «Интер» и «Монца», которая впервые в истории вышла в Серию А.

В прошедшем сезоне Белотти забил 8 голов и сделал 1 ассист в 23 матчах.

Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.

Летом 2021 года итальянца пытался купить «Зенит».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?