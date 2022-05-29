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  • Бакаев назвал трех лучших тренеров, с которыми работал в «Спартаке». Ваноли среди них нет

Бакаев назвал трех лучших тренеров, с которыми работал в «Спартаке». Ваноли среди них нет

29 мая 2022, 22:51
4

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев назвал трех лучших тренеров, с которыми работал в столичном клубе.

«Сложный вопрос. Аленичев точно, потому что я дебютировал в Кубке при нeм, спасибо ему. Массимо Каррера, благодаря которому я дебютировал в Премьер-лиге.

И, конечно же, спасибо Олегу Кононову. Благодаря ему я смог стать основным игроком «Спартака» и стабильно играть. Я благодарен всем тренерам, которые помогали расти», — сказал Бакаев.

  • Бакаев объявил об уходе из «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей: 14 голов, 29 ассистов.
  • Сообщалось, что россиянин может перейти в «Зенит».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан Ваноли Паоло
Комментарии (4)
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алдан2014
1653870049
Уходил бы уже молча. Кононова он похвалил,го..но ,а не тренер. Это признали все. Это ты не Олега похвалил,это ты унизил Руя,Ваноли. Эти парни понимают футбол. При Ванили Спартак и защищаться стал лучше на порядок. Некрасиво Бакаев себя повёл, очень,прямо как Дзюба,но у Артёма характера на 10 таких как ты. Как бы плохо к нему не относились наши болельщики,этого не отнять,боец,со странностями
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Томик
1653873260
Если бы "работал" с тренерами, мог бы теоретически вырасти в неплохого игрока. А так - наслаждался жизнью в "Спартаке", регулярно ноя про маленькую зряплату. Такое впечатление, что ни одного занятия по тактике не посетил. Ну и техника работы с мячом осталась на уровне 14 лет. Научился чему-то когда-то, начали хвалить и хватит. Но для игрока основы "Спартака" в 26 лет этого критически мало. Класс, когда отрабатывали отборы и подкаты вообще пропустил полностью - видимо болел, но справку купили и перевели в следующий. И мозг не работает - не для футбола он у него. Вон, может "Уфа" приютит или СКА - Хабаровск. Из жалости. Боюсь, что и их не вытянет.
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Боцман59rus
1653880977
_ глупый, был шанс стать кем- то, все просрал, теперь только к брату>))))
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paracetamol
1653884115
Только не в Зенит!
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