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Бакаев назвал трех лучших тренеров, с которыми работал в «Спартаке». Ваноли среди них нет

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев назвал трех лучших тренеров, с которыми работал в столичном клубе.

«Сложный вопрос. Аленичев точно, потому что я дебютировал в Кубке при нeм, спасибо ему. Массимо Каррера, благодаря которому я дебютировал в Премьер-лиге.

И, конечно же, спасибо Олегу Кононову. Благодаря ему я смог стать основным игроком «Спартака» и стабильно играть. Я благодарен всем тренерам, которые помогали расти», — сказал Бакаев.

  • Бакаев объявил об уходе из «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей: 14 голов, 29 ассистов.
  • Сообщалось, что россиянин может перейти в «Зенит».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»

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