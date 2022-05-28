Черчесов посетил игру «Химки» – «СКА-Хабаровск»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов побывал на ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ между «Химками» и «СКА-Хабаровском».
58-летний специалист проводит отпуск в России.
- «Химки» разгромили «СКА-Хабаровск» со счетом 3:0.
- Благодаря крупной победе подмосковная команда сохранила прописку в РПЛ.
- Черчесов в дебютном сезоне выиграл золотой дубль с «Ференцварошем».
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Источник: «Бомбардир»