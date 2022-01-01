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Широков: «Не понимаю, зачем «Спартак» целенаправленно выдавливает Бакаева»

Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о полузащитнике «Спартака» Зелимхане Бакаеве.

— Понимаете, зачем уходить Бакаеву?

— Не понимаю, зачем «Спартак» так целенаправленно его выдавливает. Если клуб хочет опираться на своих, то кто, если не он? Это игрок, который может быть лидером на годы. Убедите, договоритесь!

Вокруг русского костяка можно строить команду. И вам нужен лидер в атаку, зачем своих выдавливать. Для меня загадка. Когда его не ставят или меняют, не могу понять, что ему хотят дать понять? Дайте тогда понять это всем, чтобы болельщики понимали.

  • Сообщалось, что Бакаев бесплатно перейдет в «Зенит».
  • В этом сезоне Бакаев забил 3 гола и сделал 8 ассистов в 36 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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