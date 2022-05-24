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  • Широков: «Не понимаю, зачем «Спартак» целенаправленно выдавливает Бакаева»

Широков: «Не понимаю, зачем «Спартак» целенаправленно выдавливает Бакаева»

24 мая 2022, 20:48
3

Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о полузащитнике «Спартака» Зелимхане Бакаеве.

— Понимаете, зачем уходить Бакаеву?

— Не понимаю, зачем «Спартак» так целенаправленно его выдавливает. Если клуб хочет опираться на своих, то кто, если не он? Это игрок, который может быть лидером на годы. Убедите, договоритесь!

Вокруг русского костяка можно строить команду. И вам нужен лидер в атаку, зачем своих выдавливать. Для меня загадка. Когда его не ставят или меняют, не могу понять, что ему хотят дать понять? Дайте тогда понять это всем, чтобы болельщики понимали.

  • Сообщалось, что Бакаев бесплатно перейдет в «Зенит».
  • В этом сезоне Бакаев забил 3 гола и сделал 8 ассистов в 36 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман Бакаев Зелимхан
Комментарии (3)
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kostilio
1653418327
Бакаев хороший игрок,но от него ждали большего )) надо признать перестал прогрессировать и в итоге превратился в среднего игрока к сожалению))
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Garrincha58
1653424821
ему надо сменить обстановку и снова заиграет задатки у него есть
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zigbert
1653460812
Не хотелось бы отпускать такого игрока из Спартака но Бакаев не хочет подписывать новый контракт.
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