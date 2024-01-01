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Назначены судьи на первые стыковые матчи команд РПЛ и ФНЛ

Стало известно, кто обслужит первые стыковые матчи за право выступать в РПЛ.

Назначения получили бригады Владимира Москалева и Владислава Безбородова.

«СКА-Хабаровск»«Химки»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты – Владимир Миневич, Алексей Воронцов; резервный – Павел Шадыханов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Валентин Мурашов.

«Оренбург»«Уфа»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный – Алексей Амелин; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Дмитрий Мосякин.

  • Оба матча пройдут в среду, 25 мая.
  • Ответные встречи запланированы на 28 мая.

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Источник: сайт РПЛ

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Комментарии3
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    Рейтинг: +10199

    Alekxei Z. 1 час назад

    Рад что Москалёв и Мешков задействованы, надеюсь финал кубка без них обойдётся. Блд, ещё бы Иванова куда деть...

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    Рейтинг: +7383

    vladik12 1 час назад

    А все ли нормально будет в плане коммуникации главного судьи в Хабаровске и VAR-центра в Москве?..

    0
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    Рейтинг: +315

    Спартач80 2 часа назад

    Ну Казарцев сразу ждёт предложений-продажная судейка...

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