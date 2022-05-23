Назначены судьи на первые стыковые матчи команд РПЛ и ФНЛ

Стало известно, кто обслужит первые стыковые матчи за право выступать в РПЛ.

Назначения получили бригады Владимира Москалева и Владислава Безбородова.

«СКА-Хабаровск» – «Химки»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты – Владимир Миневич, Алексей Воронцов; резервный – Павел Шадыханов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Валентин Мурашов.

«Оренбург» – «Уфа»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный – Алексей Амелин; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Дмитрий Мосякин.

Оба матча пройдут в среду, 25 мая.

Ответные встречи запланированы на 28 мая.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?