Назначены судьи на первые стыковые матчи команд РПЛ и ФНЛ

Рад что Москалёв и Мешков задействованы, надеюсь финал кубка без них обойдётся. Блд, ещё бы Иванова куда деть...
Стало известно, кто обслужит первые стыковые матчи за право выступать в РПЛ.
Назначения получили бригады Владимира Москалева и Владислава Безбородова.
«СКА-Хабаровск» – «Химки»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты – Владимир Миневич, Алексей Воронцов; резервный – Павел Шадыханов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Валентин Мурашов.
«Оренбург» – «Уфа»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный – Алексей Амелин; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Дмитрий Мосякин.
- Оба матча пройдут в среду, 25 мая.
- Ответные встречи запланированы на 28 мая.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?