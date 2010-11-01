Серия А. ⚡ «Милан» – чемпион Италии-2021/22. Клуб разгромил «Сассуоло» благодаря дублю Жиру

«Милан» крупно обыграл «Сассуоло» в гостевом матче 38-го тура Серии А – 3:0. Дубль сделал Оливье Жиру.

«Милан» набрал 86 очков и занял первое место в чемпионате, опередив «Интер» на два очка.

«Милан» выиграл Серию А впервые с сезона-2010/11.

Италия. Серия А. 38-й тур

Сассуоло – Милан – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Жиру, 17; 0:2 – Жиру, 32; 0:3 – Кессье, 36.

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