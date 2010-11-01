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Серия А. ⚡ «Милан» – чемпион Италии-2021/22. Клуб разгромил «Сассуоло» благодаря дублю Жиру

«Милан» крупно обыграл «Сассуоло» в гостевом матче 38-го тура Серии А – 3:0. Дубль сделал Оливье Жиру.

«Милан» набрал 86 очков и занял первое место в чемпионате, опередив «Интер» на два очка.

«Милан» выиграл Серию А впервые с сезона-2010/11.

Италия. Серия А. 38-й тур

Сассуоло – Милан – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Жиру, 17; 0:2 – Жиру, 32; 0:3 – Кессье, 36.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +279

    Milaninho 17 минут назад

    Наконец-то на нашей улице праздник! BRAVO RAGAZZI! 11 лет! А вчера Факел вышел в РПЛ спустя 21 год! Думал уже не дождусь

    2
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    Рейтинг: +1914

    DMитрий 32 минуты назад

    Forza Milan! Forza Milan! Forza Milan! Forza!!!

    2
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    Рейтинг: +347

    rossonero666 43 минуты назад

    Поздравляю всех красно-чёрных! Они это сделали! Милан чемпион! Милан возвращается! 11 долгих мучительных лет мы этого ждали! Cпасибо Мальдини, Массаре, Пиоли и конечно же всем игрокам! И привет 1-я корзина лч!

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    Рейтинг: +1292

    Loko_Roma 54 минуты назад

    Теперь бы Роме победить, а то помру так и не дождусь!

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    Рейтинг: +498

    Lipatoff 57 минут назад

    С победой Миланище! Сколько лет то прошло

    1
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    Рейтинг: +14

    showmeyourlove 59 минут назад

    Красавцы!!!

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    Рейтинг: +1914

    LOKOfanatik19 1 час назад

    Грац грац, мои поздравления!

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