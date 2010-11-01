Серия А. ⚡ «Милан» – чемпион Италии-2021/22. Клуб разгромил «Сассуоло» благодаря дублю Жиру

Наконец-то на нашей улице праздник! BRAVO RAGAZZI! 11 лет! А вчера Факел вышел в РПЛ спустя 21 год! Думал уже не дождусь
«Милан» крупно обыграл «Сассуоло» в гостевом матче 38-го тура Серии А – 3:0. Дубль сделал Оливье Жиру.
«Милан» набрал 86 очков и занял первое место в чемпионате, опередив «Интер» на два очка.
«Милан» выиграл Серию А впервые с сезона-2010/11.
Италия. Серия А. 38-й тур
Голы: 0:1 – Жиру, 17; 0:2 – Жиру, 32; 0:3 – Кессье, 36.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?