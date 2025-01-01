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Самошников: «Рубин» обосрался»

Защитник «Рубина» Илья Самошников прокомментировал вылет команды в ФНЛ.

«Мы обосрались», – кратко высказался игрок.

  • «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
  • С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.
  • В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Рубина»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +672

    Suvorov51 1 час назад

    Вот и закончен . теперь будем ждать нового. хотя первое место уже куплено. нормальные команды будут бороться начиная со второго и т.д. поздравляю всех с окончанием чемпионата. осталось провести кубок. но это уже другой турнир. всем здоровья и удачи. без исключения всем. до следующих встреч в новом чемпионате

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    Рейтинг: +563

    Forvard47 1 час назад

    Особенно ты Илюша всю весну с обосранными штанами играл, не привези ты пару голов выжили бы

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    Рейтинг: +49877

    MaxRnD 1 час назад

    Лёня на кошках потренировался, теперь можно взяться за что-нибудь серьёзное

    1
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    Рейтинг: +16228

    paracetamol 1 час назад

    В первый раз, чтоль? Всю весну из туалета не вылазит!

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    Рейтинг: +271

    fakeid > paracetamol 1 час назад

    ты про свою семью? согласен.

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