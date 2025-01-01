Самошников: «Рубин» обосрался»

Вот и закончен . теперь будем ждать нового. хотя первое место уже куплено. нормальные команды будут бороться начиная со второго и т.д. поздравляю всех с окончанием чемпионата. осталось провести кубок. но это уже другой турнир. всем здоровья и удачи. без исключения всем. до следующих встреч в новом чемпионате
Защитник «Рубина» Илья Самошников прокомментировал вылет команды в ФНЛ.
«Мы обосрались», – кратко высказался игрок.
- «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
- С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.
- В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?