«Факел» и «Торпедо» вышли в РПЛ; «Оренбург» и «СКА-Хабаровск» сыграют в стыках

Завершился последний тур ФНЛ. Прямые путевки в РПЛ достались «Торпедо» и «Факелу».

«Оренбург» и «СКА-Хабаровск» финишировали в зоне переходных матчей за место в РПЛ.

«Оренбург» и «Факел» набрали одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям выше оказались воронежцы.

«Факела» не было в РПЛ с 2001 года.

«Торпедо» не играл в высшем дивизионе с 2015 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?