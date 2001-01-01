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«Факел» и «Торпедо» вышли в РПЛ; «Оренбург» и «СКА-Хабаровск» сыграют в стыках

Завершился последний тур ФНЛ. Прямые путевки в РПЛ достались «Торпедо» и «Факелу».

«Оренбург» и «СКА-Хабаровск» финишировали в зоне переходных матчей за место в РПЛ.

  • «Оренбург» и «Факел» набрали одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям выше оказались воронежцы.
  • «Факела» не было в РПЛ с 2001 года.
  • «Торпедо» не играл в высшем дивизионе с 2015 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии3
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    Рейтинг: +207

    Боров мясной 31 минуту назад

    торпеда с пенальти вырвали очко, в добавочное время.

    0
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    Рейтинг: +560

    Forvard47 48 минут назад

    Ура! играющие команды вышли.. Надеюсь УФА составит компанию Туле в ФНЛ!

    2
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    Рейтинг: +17729

    DVOK68 50 минут назад

    Братьев торпедовцев с выходом в вышку!
    От души.

    1
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