«Спартак» не вел переговоры с Бакаевым о продлении контракта из-за неясности по бюджету («СЭ»)

У «Спартака» нет понимания по своему будущему бюджету. По этой причине клуб не стал вести переговоры с полузащитником Зелимханом Бакаевым о новом контракте.

«На практике же, по данным источника, до сих пор в этом году дело вообще не доходило до обсуждения конкретных сумм — именно из-за неясности, каким из-за новых реалий вообще будет «Спартак» в следующем сезоне. Причем речь, по информации моего источника, идет не только о бюджете, но и о том, кто будет управлять клубом. Не исключено, что руководство перейдет от четы Федунов к компании «Лукойл».

Сторона Бакаева в прошлом году, по имеющимся данным, сделала два предложения клубу, и если первое можно было счесть завышенным, то второе, в октябре, стало компромиссным. Но в тот момент Зарема Салихова, по некоторым сведениям, не была уверена в том, что Зелимхан «Спартаку» необходим, и якобы передала эти сомнения пришедшим в клуб Луке Каттани и Паоло Ваноли. Поглядев на игрока на сборах и в первых официальных матчах, они дали добро на продление. Отношения как со спортивным директором, так и с главным тренером у Бакаева и его окружения можно назвать позитивными.

Но, согласно этой информации, за всю зиму и весну «Спартак» так и не сделал стороне Бакаева ни одного конкретного предложения. Возможно, оно последует уже после финала Кубка», – написал источник.

Бакаев перейдет в «Зенит».

В этом сезоне Бакаев забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 35 матчах.

Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?