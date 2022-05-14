Примера. «Валенсия» сыграла вничью с «Эспаньолом», Черышев вышел на 74-й минуте

«Эспаньол» в матче 37-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Валенсией». Оба гола забиты в первом тайме.

На 74-й минуте у «Валенсии» на замену вышел российский игрок Денис Черышев, который летом станет свободным агентом.

Обе команды закончат сезон в середине таблицы – вне зон вылета и еврокубков.

Испания. Примера. 37-й тур

Эспаньол – Валенсия – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Гомес, 37; 1:1 – де Томас, 45+2.

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