Примера. «Валенсия» сыграла вничью с «Эспаньолом», Черышев вышел на 74-й минуте

«Эспаньол» в матче 37-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Валенсией». Оба гола забиты в первом тайме.
На 74-й минуте у «Валенсии» на замену вышел российский игрок Денис Черышев, который летом станет свободным агентом.
Обе команды закончат сезон в середине таблицы – вне зон вылета и еврокубков.
Испания. Примера. 37-й тур
Эспаньол – Валенсия – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Гомес, 37; 1:1 – де Томас, 45+2.
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Источник: Бомбардир.ру