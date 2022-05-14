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Сборная Украины вызвала десять игроков из зарубежных лиг

14 мая 2022, 12:30

Тренерский штаб сборной Украины определился с футболистами, выступающими в европейских лигах, которые будут вызваны для подготовки к стыковым матчам отбора ЧМ-2022.

Вратарь: Андрей Лунин («Реал», Испания);

Защитники: Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия);

Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия);

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Ганза», Германия).

  • В полуфинальном стыке Украина сыграет с Шотландией (1 июня).
  • Победитель этой пары встретится с Уэльсом (5 июня).

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт УАФ
Украина. Премьер-лига Украина Ярмоленко Андрей Малиновский Руслан Зинченко Александр Лунин Андрей Миколенко Виталий Яремчук Роман
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