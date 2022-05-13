Гаджиев: «Семаку в «Зените» удается долго сохранять благоприятный микроклимат. До него это ни у кого не получалось»

Бывший тренер сборной России и ряда клубов РПЛ Гаджи Гаджиев оценил продление контракта главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«На пролонгирование контракта смотрю в высшей степени положительно. Во-первых, никому не удавалось сохранять четыре года подряд удерживать клуб на верхней строчке.

А во-вторых, никому не удавалось сохранять так долго тот благоприятный микроклимат, который есть сейчас в «Зените». То, что сделал Сергей Семак — это значительное достижение. Конечно, некоторые могут возразить, указав на то, что у «Зенита» потенциал выше, чем у других. Но сколько я помню, как «Газпром» зашел в клуб, потенциал всегда был выше остальных. Однако тогда столько раз подряд не выигрывали. Чтобы стабильно быть первыми, нужны не только финансовые возможности, но и чтобы игроки играли на сто процентов своих возможностей. Кому-то это один-два года удается. Например, Лучано Спаллетти. А у кого-то и в течение одного сезона не получается. Например, у такого хорошего тренера, как Роберто Манчини.

Не могу сказать, что наши другие топ-клубы настолько уступают «Зениту», чтобы проигрывать с таким разрывом в очках. Это говорит о том, что «Зенит» играет на уровне своих возможностей стабильно на протяжении многих сезонов. А это удается делать только тогда, когда внутри команды существует единая идея для достижения цели, и интересы отдельных игроков подчинены интересам команды. Сохранение порядка во внутренней кухне — это непростая работа», – уверен Гаджиев.

Контракт Семака с «Зенитом» автоматически продлился до лета 2023 года.

Под руководством действующего тренера петербуржцы 4 раза подряд выиграли РПЛ.

Семак в команде с 2018 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?