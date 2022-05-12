Семин: «Хуже, чем при Рангнике, «МЮ» не играл никогда»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о тренере «МЮ» Ральфе Рангнике.

— Что касается «Локомотива», то буду краток. Вся эта история напоминает мне фильм «Блеф» с Адриано Челентано.

Рангник с дальнейшим переездом в «Манчестер Юнайтед», за который англичанам не пришлось платить ни копейки... Что это было такое — никто ничего не понял. С Гисдолем — то же самое. Посмотрите «Блеф» — может, это что-то напомнит.

— Как относитесь к работе Рангника в «МЮ» — клубе, к которому вы неравнодушны со времен Фергюсона?

— Отношусь так же, как, по-моему, и все в Англии, как футболисты к нему относятся. Хуже «МЮ», по-моему, не играл никогда. Это входит в ту же историю, в тот же фильм. Одно и то же.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?