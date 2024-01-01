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Семин: «Хуже, чем при Рангнике, «МЮ» не играл никогда»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о тренере «МЮ» Ральфе Рангнике.

— Что касается «Локомотива», то буду краток. Вся эта история напоминает мне фильм «Блеф» с Адриано Челентано.

Рангник с дальнейшим переездом в «Манчестер Юнайтед», за который англичанам не пришлось платить ни копейки... Что это было такое — никто ничего не понял. С Гисдолем — то же самое. Посмотрите «Блеф» — может, это что-то напомнит.

— Как относитесь к работе Рангника в «МЮ» — клубе, к которому вы неравнодушны со времен Фергюсона?

— Отношусь так же, как, по-моему, и все в Англии, как футболисты к нему относятся. Хуже «МЮ», по-моему, не играл никогда. Это входит в ту же историю, в тот же фильм. Одно и то же.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +63800

    portero 1 час назад

    Хорошо развёл на деньги немец всех где поьыл недолго, Локо продолжают грабить его каталы...

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    Рейтинг: +2919

    Enter2006 1 час назад

    100% попадание! В "яблочко"!

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