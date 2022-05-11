«Химки» – о «предвзятом судействе» Матюнина: «Чище матча с «Крыльями» ничего быть не может»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал высказывание главы РПЛ Ашота Хачатурянца в адрес арбитра Алексея Матюнина.

По информации «РБ Спорт», Матюнин провалил проверку на полиграфе по итогам матча «Химки» – «Крылья Советов» (4:1).

ЭСК признала, что бригада Матюнина дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.

VAR-ассистент Матюнина Павел Шадыханов успешно прошел полиграф.

Ранее Хачатурчнц заявил: «Мы планируем обращаться в правоохранительные органы, так как у нас есть достаточно сомнений в объективном и непредвзятом судействе».

«Химки» спокойно реагирует на высказывания Хачатурянца по поводу того, что судейство Матюнина в нашем матче с «Крыльями» могло быть предвзятым. Думаю, Хачатурянц грамотный человек.

Могу сказать, что с нашей стороны всe чисто, подобных вещей никогда не будет у нас. Всe остальное вопрос судейского комитета и остальных органов. Чище того матча ничего быть не может. Наша задача играть и радовать зрителей», – сказал Терюшков.

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