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Широков рассказал, какой клуб может усилить Агаларов

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков рассказал, какой клуб мог бы подписать нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«По-моему, в «Зените», «Локомотиве» и «Динамо» все занято. Гарантированного места точно не будет.

Чтобы сделать качественный шаг вперед, можно перейти, например, в «Краснодар». Хорошая команда, где нет сейчас одного ярко выраженного форварда. Молодая команда, что для него тоже будет неплохо. Будет в своей среде развиваться. И «Краснодар» – это команда, которая ближе к топам», – сказал Широков.

  • Ранее сообщалось об интересе к Алагарову со стороны «Ньюкасла».
  • В этом сезоне 21-летний форвард забил 18 голов в 26 матчах РПЛ.
  • Его рыночная цена – 4 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 21:09
Комментарии3
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    Рейтинг: +3833

    Кузьмич на трибуне 48 минут назад

    В Краснодаре с уходом Смолова, Игнатьева нет и по сей день нормального нападающего. Вполне возможно пришёлся бы ко двору. Как раз его возраст основного количества игроков. Даже с возвращением Шапи и Уткина , проблему с напом не решить, а вот для Алагарова это будет прекрасная перспектива играть на острие атаки с таким мастером паса как Уткин.

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    Рейтинг: +68

    Теркчанин 1 час назад

    в Ньюкасле будет бомбить-соревноваться с лучшими топами в мире.

    0
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    Рейтинг: +353

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    Тормас плотный

    0
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