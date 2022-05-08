Широков рассказал, какой клуб может усилить Агаларов

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков рассказал, какой клуб мог бы подписать нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«По-моему, в «Зените», «Локомотиве» и «Динамо» все занято. Гарантированного места точно не будет.

Чтобы сделать качественный шаг вперед, можно перейти, например, в «Краснодар». Хорошая команда, где нет сейчас одного ярко выраженного форварда. Молодая команда, что для него тоже будет неплохо. Будет в своей среде развиваться. И «Краснодар» – это команда, которая ближе к топам», – сказал Широков.

Ранее сообщалось об интересе к Алагарову со стороны «Ньюкасла».

В этом сезоне 21-летний форвард забил 18 голов в 26 матчах РПЛ.

Его рыночная цена – 4 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?