Широков рассказал, какой клуб может усилить Агаларов

В Краснодаре с уходом Смолова, Игнатьева нет и по сей день нормального нападающего. Вполне возможно пришёлся бы ко двору. Как раз его возраст основного количества игроков. Даже с возвращением Шапи и Уткина , проблему с напом не решить, а вот для Алагарова это будет прекрасная перспектива играть на острие атаки с таким мастером паса как Уткин.
Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков рассказал, какой клуб мог бы подписать нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.
«По-моему, в «Зените», «Локомотиве» и «Динамо» все занято. Гарантированного места точно не будет.
Чтобы сделать качественный шаг вперед, можно перейти, например, в «Краснодар». Хорошая команда, где нет сейчас одного ярко выраженного форварда. Молодая команда, что для него тоже будет неплохо. Будет в своей среде развиваться. И «Краснодар» – это команда, которая ближе к топам», – сказал Широков.
- Ранее сообщалось об интересе к Алагарову со стороны «Ньюкасла».
- В этом сезоне 21-летний форвард забил 18 голов в 26 матчах РПЛ.
- Его рыночная цена – 4 миллиона евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?