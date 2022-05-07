Дибала догнал Баджо в списке лучших бомбардиров «Ювентуса». Они делят девятое место в истории клуба

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала забил «Дженоа» (1:2) в матче 36-го тура чемпионата Италии.
В активе форварда 115 голов в составе туринской команды.
По этому показателю аргентинец догнал Роберто Баджо и теперь делит с ним девятое место в истории клуба.
- Алессандро Дель Пьеро – 290 голов;
- Джампьеро Бониперти – 179;
- Роберто Беттега – 178;
- Давид Трезеге – 171;
- Омар Сивори – 167;
- Феличе Борель – 158;
- Пьетро Анастази – 130;
- Йон Хансен – 124;
- Пауло Дибала – 115;
- Роберто Баджо – 115.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Opta