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Дибала догнал Баджо в списке лучших бомбардиров «Ювентуса». Они делят девятое место в истории клуба

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала забил «Дженоа» (1:2) в матче 36-го тура чемпионата Италии.

В активе форварда 115 голов в составе туринской команды.

По этому показателю аргентинец догнал Роберто Баджо и теперь делит с ним девятое место в истории клуба.

  1. Алессандро Дель Пьеро – 290 голов;
  2. Джампьеро Бониперти – 179;
  3. Роберто Беттега – 178;
  4. Давид Трезеге – 171;
  5. Омар Сивори – 167;
  6. Феличе Борель – 158;
  7. Пьетро Анастази – 130;
  8. Йон Хансен – 124;
  9. Пауло Дибала – 115;
  10. Роберто Баджо – 115.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Opta

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