Дибала догнал Баджо в списке лучших бомбардиров «Ювентуса». Они делят девятое место в истории клуба

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала забил «Дженоа» (1:2) в матче 36-го тура чемпионата Италии.

В активе форварда 115 голов в составе туринской команды.

По этому показателю аргентинец догнал Роберто Баджо и теперь делит с ним девятое место в истории клуба.

Алессандро Дель Пьеро – 290 голов; Джампьеро Бониперти – 179; Роберто Беттега – 178; Давид Трезеге – 171; Омар Сивори – 167; Феличе Борель – 158; Пьетро Анастази – 130; Йон Хансен – 124; Пауло Дибала – 115; Роберто Баджо – 115.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?