«Ювентус» потерял шансы на чемпионство в этом сезоне

"Старая сеньора" нуждается в серьезных перестановках...
«Ювентус» второй год подряд не станет победителем Серии А.
В пятницу команда Массимилиано Аллегри уступила «Дженоа» (1:2) и лишилась шансов на чемпионство.
Туринцы не поднимутся выше третьего места в текущем розыгрыше итальянского первенства.
- На скудетто продолжают претендовать «Интер», «Милан» и «Наполи».
- «Ювентус» становился чемпионом Италии 9 раз подряд – с 2012 по 2020 год.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?