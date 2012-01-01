«Ювентус» потерял шансы на чемпионство в этом сезоне

«Ювентус» второй год подряд не станет победителем Серии А.

В пятницу команда Массимилиано Аллегри уступила «Дженоа» (1:2) и лишилась шансов на чемпионство.

Туринцы не поднимутся выше третьего места в текущем розыгрыше итальянского первенства.

На скудетто продолжают претендовать «Интер», «Милан» и «Наполи».

«Ювентус» становился чемпионом Италии 9 раз подряд – с 2012 по 2020 год.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?