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«Ювентус» потерял шансы на чемпионство в этом сезоне

«Ювентус» второй год подряд не станет победителем Серии А.

В пятницу команда Массимилиано Аллегри уступила «Дженоа» (1:2) и лишилась шансов на чемпионство.

Туринцы не поднимутся выше третьего места в текущем розыгрыше итальянского первенства.

  • На скудетто продолжают претендовать «Интер», «Милан» и «Наполи».
  • «Ювентус» становился чемпионом Италии 9 раз подряд – с 2012 по 2020 год.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +63433

    portero 1 час назад

    "Старая сеньора" нуждается в серьезных перестановках...

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