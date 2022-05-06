Смолов и Шиманьски не сыграют с «Крыльями Советов» из-за мышечных проблем

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц объяснил отсутствие в заявке на матч 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» полузащитника Себастьяна Шиманьски и форварда Федора Смолова.
«У обоих игроков мышечные проблемы, они не принимали участие в тренировках в течение всей недели. Поэтому они не попали в заявку», – сказал Шварц.
- Игра пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена».
- Начало – в 18:00 мск.
- «Крылья» идут на 7-м месте в таблице РПЛ, «Динамо» – на 2-м.
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Источник: Sport24