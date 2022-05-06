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Смолов и Шиманьски не сыграют с «Крыльями Советов» из-за мышечных проблем

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц объяснил отсутствие в заявке на матч 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» полузащитника Себастьяна Шиманьски и форварда Федора Смолова.

«У обоих игроков мышечные проблемы, они не принимали участие в тренировках в течение всей недели. Поэтому они не попали в заявку», – сказал Шварц.

  • Игра пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена».
  • Начало – в 18:00 мск.
  • «Крылья» идут на 7-м месте в таблице РПЛ, «Динамо» – на 2-м.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1949

    Беспонтий 1 час назад

    мышечные проблемы во флоренции
    а у вас
    мышиная возня

    2
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  • ...
    Рейтинг: +16128

    paracetamol 2 часа назад

    Всё одно бесполезные. Крылышкам победы!

    0
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  • ...
    Рейтинг: +63414

    portero 2 часа назад

    Поляку надо беречь себя, травмированному будет не пристроиться....

    0
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