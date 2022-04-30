Бакаев – о ЧМ-2022: «Поболею за любимого Роналду»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался об отстранении московской команды и сборной России от участия в международных турнирах.
«Когда «Спартак» исключили из Лиги Европы, подумал, что это просто бред. Мы столько работали, столько было ярких матчей, особенно гостевых. А нас вот так отстраняют.
Со сборной то же самое. За что? За то, что соперники говорят: «Мы не будем с ними играть»? Детская мечта выступить на чемпионате мира пока откладывается.
Но жизнь продолжается. Поболею за любимого Криштиану. Машина, легенда», – сказал Бакаев.
- «Спартаку» не дали сыграть с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы.
- Сборную России не допустили к участию в стыках отбора ЧМ-2022.
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Источник: сайт «Спартака»