Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
2 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?
3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

Бакаев – о ЧМ-2022: «Поболею за любимого Роналду»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался об отстранении московской команды и сборной России от участия в международных турнирах.

«Когда «Спартак» исключили из Лиги Европы, подумал, что это просто бред. Мы столько работали, столько было ярких матчей, особенно гостевых. А нас вот так отстраняют.

Со сборной то же самое. За что? За то, что соперники говорят: «Мы не будем с ними играть»? Детская мечта выступить на чемпионате мира пока откладывается.

Но жизнь продолжается. Поболею за любимого Криштиану. Машина, легенда», – сказал Бакаев.

  • «Спартаку» не дали сыграть с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы.
  • Сборную России не допустили к участию в стыках отбора ЧМ-2022.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Бакаев – о десятом месте «Спартака»: «Не могу смотреть на таблицу РПЛ» 4
Бакаев: «Без разницы, с кем играть в финале Кубка России» 8
Зелимхан Бакаев: «Я – нынешняя звезда российского футбола. Маркитесов – будущая» 32
Источник: сайт «Спартака»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:40
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11