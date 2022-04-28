Рангник будет совмещать работу в «Манчестер Юнайтед» и сборной Австрии (The Telegraph)

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник не покинет клуб по окончании этого сезона.

63-летний специалист решил совмещать работу в «МЮ» и сборной Австрии.

Немец полагает, что с этим не возникнет проблем, поскольку в должности консультанта он будет занят в «Юнайтед» всего шесть дней в месяц.

Рангник возглавил «МЮ» 29 ноября и будет тренировать команду до конца сезона.

Манкунианцам осталось сыграть с «Челси», «Брентфордом», «Брайтоном» и «Кристал Пэлас».

Австрия не отобралась на ЧМ-2022, уступив в стыках Уэльсу (1:2).

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