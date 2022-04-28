Рангник может покинуть «Манчестер Юнайтед» ради сборной Австрии

Будущее Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом.
Сообщалось, что 63-летний специалист близок к назначению на пост главного тренера сборной Австрии.
В связи с этим немец может отказаться от должности консультанта «МЮ», которую он должен занимать до лета 2024 года.
Окончательное решение по этому поводу пока не принято.
- Рангник возглавил «Юнайтед» 29 ноября и будет тренировать команду до конца сезона.
- Манкунианцам осталось сыграть с «Челси», «Брентфордом», «Брайтоном» и «Кристал Пэлас».
- Австрия не отобралась на ЧМ-2022, уступив в стыках Уэльсу (1:2).
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Источник: Daily Mail