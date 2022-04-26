Газизов – о конфликте с Тедеско: «Фигня все это. Пусть Фетисов посмотрит на себя – слил своего же гендиректора»

Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на слова экс-медиадиректора клуба Антона Фетисова о взаимоотношениях с Доменико Тедеско.

Ранее Фетисов заявил: «Газизов не хотел видеть Тедеско тренером «Спартака». Сказал, что гендиректор и тренер должны идти в связке, а у нас не получается».

«Одним словом — фигня все это. Я про Антона уже все сказал. Пусть посмотрит на себя. У меня была возможность убрать Тедеско. Единственный, кто его не убирал, это был я. И сейчас можно что угодно говорить, но все все знают.

Антон хороший парень. Но специалист, который сливает своего же генерального директора, о его профессиональных качествах говорить нечего», – сказал Газизов.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Тедеско ушел из «Спартака» весной 2021 года. Он тренирует «Лейпциг».

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