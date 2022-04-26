Фетисов: «Газизов не хотел видеть Тедеско тренером «Спартака». Говорил, что не получится работать в связке»

Бывший директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал о взаимоотношениях Доменико Тедеско и Шамиля Газизова в столичном клубе.

«Шамиль не хотел видеть Тедеско тренером. Газизов мне просто сказал: «Ты же понимаешь, что для эффективного развития футбольного клуба генеральный менеджер или директор, неважно, и тренер должны идти в связке. У нас вот не получается».

Думаю, суть конфликта – это разная ментальность, подход к общению, подход к формированию команды и так далее. Прямое столкновение разных культур», – сказал Фетисов.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Тедеско ушел из «Спартака» весной 2021 года. Он тренирует «Лейпциг».

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