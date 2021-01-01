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Фетисов: «Газизов не хотел видеть Тедеско тренером «Спартака». Говорил, что не получится работать в связке»

Бывший директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал о взаимоотношениях Доменико Тедеско и Шамиля Газизова в столичном клубе.

«Шамиль не хотел видеть Тедеско тренером. Газизов мне просто сказал: «Ты же понимаешь, что для эффективного развития футбольного клуба генеральный менеджер или директор, неважно, и тренер должны идти в связке. У нас вот не получается».

Думаю, суть конфликта – это разная ментальность, подход к общению, подход к формированию команды и так далее. Прямое столкновение разных культур», – сказал Фетисов.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
  • Тедеско ушел из «Спартака» весной 2021 года. Он тренирует «Лейпциг».

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: РБК-Спорт

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Комментарии12
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    Рейтинг: +13613

    NewLife 16 минут назад

    Фетисов, кому нужны эти дрязги постфактум: уже нет ни Тедеско, ни Газизова ?

    1
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    Рейтинг: +14472

    ilichkadr 50 минут назад

    Антоха начал лизать, но уже с другой стороны. К чему бы это?

    0
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    Рейтинг: +5211

    rash1959 1 час назад

    башкир - это самая страшная ошибка в Спартаке.

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    Рейтинг: +14472

    ilichkadr > rash1959 52 минуты назад

    Это он по территориальности башкир, а по менталитету - князь.

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    Рейтинг: +15545

    Cleaner 1 час назад

    О! Спартак опять КРАЙНИХ ищет и поливает грязью своих бывших. Ну что за команда! Даже после отставки друг с другом счеты сводят. Стыдно за клуб...(

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    Рейтинг: +22246

    JTherry > Cleaner 3 минуты назад

    кони втихомолку Олича и "картофана" пи*дили, но зато они, уйдя из клуба, обосрали конюшню, свели счеты... "ну что за команда"..!))))

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    Рейтинг: +15545

    Cleaner > JTherry 1 минуту назад

    Олича не трогайте. Тут ЦСКА был не прав два раза...(

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    Рейтинг: +22246

    JTherry 1 час назад

    Газику Спартак доверять нельзя было ни под каким видом, у него самовлюбленность и любовь к фуфе только усугубила менеджмент Спартака, завел туда "своих" манагеров, натащил игроцкий "шлак" в виде Урун-цума и Коко-шанель... какая там могла образоваться "связка" с Тедеско...? с таким гендиром опасно вообще выходить на чемпионат - того и гляди нож в спину получишь от "бросателя перчаток" - Федун сейчас расплачивается в судах за такой идиотский "трансфер"...

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    Рейтинг: +10029

    Alekxei Z. 1 час назад

    Что здесь обсуждать ?
    Тедеско - это 2-ое место в РПЛ , 4-ое в Бундеслиге, 1/2 в Лиге Европы.
    Газизов - это Уфа. Пора термометры доставать иначе в ФНЛ, в лучшую лигу мира.

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    Рейтинг: +15545

    Cleaner > Alekxei Z. 1 час назад

    Что здесь обсуждать?
    А нечего тут обсуждать. Зарема с мужем заказали этому БЫВШЕМУ Фетисову полить грязью БЫВШЕГО Газизова. Что Фетисов и исполнил...(((

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    Рейтинг: +10029

    Alekxei Z. > Cleaner 7 минут назад

    А ты "шестёрочка" походу присутствовал ?

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    Рейтинг: +15545

    Cleaner > Alekxei Z. 14 секунд назад

    Я знаю, как все устроено...

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