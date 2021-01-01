Фетисов: «Газизов не хотел видеть Тедеско тренером «Спартака». Говорил, что не получится работать в связке»

Фетисов, кому нужны эти дрязги постфактум: уже нет ни Тедеско, ни Газизова ?
Бывший директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал о взаимоотношениях Доменико Тедеско и Шамиля Газизова в столичном клубе.
«Шамиль не хотел видеть Тедеско тренером. Газизов мне просто сказал: «Ты же понимаешь, что для эффективного развития футбольного клуба генеральный менеджер или директор, неважно, и тренер должны идти в связке. У нас вот не получается».
Думаю, суть конфликта – это разная ментальность, подход к общению, подход к формированию команды и так далее. Прямое столкновение разных культур», – сказал Фетисов.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
- Тедеско ушел из «Спартака» весной 2021 года. Он тренирует «Лейпциг».
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