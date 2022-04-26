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  • Фетисов: «Газизов не хотел видеть Тедеско тренером «Спартака». Говорил, что не получится работать в связке»

Фетисов: «Газизов не хотел видеть Тедеско тренером «Спартака». Говорил, что не получится работать в связке»

26 апреля 2022, 09:59
8

Бывший директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал о взаимоотношениях Доменико Тедеско и Шамиля Газизова в столичном клубе.

«Шамиль не хотел видеть Тедеско тренером. Газизов мне просто сказал: «Ты же понимаешь, что для эффективного развития футбольного клуба генеральный менеджер или директор, неважно, и тренер должны идти в связке. У нас вот не получается».

Думаю, суть конфликта – это разная ментальность, подход к общению, подход к формированию команды и так далее. Прямое столкновение разных культур», – сказал Фетисов.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
  • Тедеско ушел из «Спартака» весной 2021 года. Он тренирует «Лейпциг».

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: РБК Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико Газизов Шамиль Фетисов Антон
Комментарии (8)
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JTherry
1650957418
Газику Спартак доверять нельзя было ни под каким видом, у него самовлюбленность и любовь к фуфе только усугубила менеджмент Спартака, завел туда "своих" манагеров, натащил игроцкий "шлак" в виде Урун-цума и Коко-шанель... какая там могла образоваться "связка" с Тедеско...? с таким гендиром опасно вообще выходить на чемпионат - того и гляди нож в спину получишь от "бросателя перчаток" - Федун сейчас расплачивается в судах за такой идиотский "трансфер"...
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rash1959
1650960190
башкир - это самая страшная ошибка в Спартаке.
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ilichkadr
1650961045
Антоха начал лизать, но уже с другой стороны. К чему бы это?
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NewLife
1650963067
Фетисов, кому нужны эти дрязги постфактум: уже нет ни Тедеско, ни Газизова ?
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Plyash
1650970697
Связка у Газиза может быть надёжной только одна - с крюком на потолке...
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