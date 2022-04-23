Титов: «Алания» и «Енисей» по качеству игры не уступают «Спартаку» и «Динамо»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от решающих матчей Кубка России.

«Спартак» примет «Енисей», а «Динамо» – «Аланию».

Игры запланированы на 11 и 12 мая.

«Енисей» и «Алания» провели яркие четвертьфинальные матчи и заслуженно вышли в полуфинал.

Особенно рад за «Аланию». Владикавказцы показали зрелищный футбол и превзошли «Зенит» по голевым моментам. Для Осетии футбол – это религия. Хочется от души поздравить регион с праздником!

Обе команды из ФНЛ могут пробиться в финал Кубка России. У них есть все шансы. По качеству игры они ничем не уступают «Спартаку» и «Динамо».

Конечно, всем интересно посмотреть на московское дерби в финале, но считаю, что явного фаворита нет. Возможно все, что угодно», – сказал Титов.

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