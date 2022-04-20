Бывший пресс-атташе «Красавы»: «Матч ТВ» нарезал мои положительные фразы о Савине как хейт. Канал выбрал путь Соловьева и Скабеевой»

Бывший пресс-атташе «Красавы» Роман Тубянский обвинил «Матч ТВ» в манипуляции.

Сегодня он выступил в ток-шоу «Есть тема!», которое было посвящено последнему ролику видеоблогера и бывшего футболиста Евгения Савина.

«Хочу искренне извиниться перед всеми, кто наблюдал мое появление в ток-шоу «Есть тема» на «Матч ТВ» сегодня утром.

Моим внутренним душевным порывом было высказаться против мнений, что Савин «продался», а также выступить в защиту клуба, сотрудников и футболистов.

Начнем с того, что я не выражаю позицию клуба и не являюсь его представителем, как об этом заявили в эфире. Мои слова были жестко вырваны из контекста, фразы о Жене в положительном ключе – нарезаны как хейт, а слова респекта и предложения по защите клуба – просто вырезаны из эфира.

Изначально планировалось мое присутствие в студии, чтобы я мог выступить с противоположной позицией и прекратить поток говна и кринжа, который вы все наблюдали в эфире. Но мне такой возможности не дали.

«Матч ТВ» в лице Антона Анисимова, выбрав путь Соловьева, Скабеевой и прочего шлака, упал в моих глазах ниже некуда. Уровень журналисткой работы нижайший: час я наблюдал за манипуляциями с фактами и прямыми оскорблениями в эфире.

Я хочу только отречься от всего это позора», – написал Тубянский в телеграме.