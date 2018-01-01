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Бывший пресс-атташе «Красавы»: «Матч ТВ» нарезал мои положительные фразы о Савине как хейт. Канал выбрал путь Соловьева и Скабеевой»

Бывший пресс-атташе «Красавы» Роман Тубянский обвинил «Матч ТВ» в манипуляции.

Сегодня он выступил в ток-шоу «Есть тема!», которое было посвящено последнему ролику видеоблогера и бывшего футболиста Евгения Савина.

«Хочу искренне извиниться перед всеми, кто наблюдал мое появление в ток-шоу «Есть тема» на «Матч ТВ» сегодня утром.

Моим внутренним душевным порывом было высказаться против мнений, что Савин «продался», а также выступить в защиту клуба, сотрудников и футболистов.

Начнем с того, что я не выражаю позицию клуба и не являюсь его представителем, как об этом заявили в эфире. Мои слова были жестко вырваны из контекста, фразы о Жене в положительном ключе – нарезаны как хейт, а слова респекта и предложения по защите клуба – просто вырезаны из эфира.

Изначально планировалось мое присутствие в студии, чтобы я мог выступить с противоположной позицией и прекратить поток говна и кринжа, который вы все наблюдали в эфире. Но мне такой возможности не дали.

«Матч ТВ» в лице Антона Анисимова, выбрав путь Соловьева, Скабеевой и прочего шлака, упал в моих глазах ниже некуда. Уровень журналисткой работы нижайший: час я наблюдал за манипуляциями с фактами и прямыми оскорблениями в эфире.

Я хочу только отречься от всего это позора», – написал Тубянский в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Романа Тубянского

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Комментарии7
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    Рейтинг: +4402

    hevbn 28 35 минут назад

    С каждым годом своего существования на главном спортивном канале страны все меньше и меньше становится собственно самого спорта , а последний год канал вообще стал работать не для тех людей которые любят спорт по настоящему , а скорее для всяких псевдо патриотов которым собственно спорт не интересен , а интересны только победы в нем.

    2
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    Рейтинг: +40

    Феникс 28 45 минут назад

    После 24.02. все российское телевидение сплошная соловьево скабеевская похабень.

    4
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    Рейтинг: +257

    (Меня за банили) > Феникс 28 10 минут назад

    Та ты не лучше)

    0
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    Рейтинг: +247

    Кирилл Михайлов 54 минуты назад

    Какой же все-таки лицемерный канал. Сборище фриков

    2
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    Рейтинг: +7053

    vladik12 > Кирилл Михайлов 42 минуты назад

    Вывели тебя, я смотрю:).

    0
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    Рейтинг: +247

    Кирилл Михайлов > vladik12 32 минуты назад

    да вообще. Спортивный канал не должен такое обсуждать, независимо от того, правильная позиция или нет

    2
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    Рейтинг: +7053

    vladik12 55 минут назад

    Как резко дает заднюю чел).

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