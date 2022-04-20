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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Бывший пресс-атташе «Красавы»: «Матч ТВ» нарезал мои положительные фразы о Савине как хейт. Канал выбрал путь Соловьева и Скабеевой»

Бывший пресс-атташе «Красавы»: «Матч ТВ» нарезал мои положительные фразы о Савине как хейт. Канал выбрал путь Соловьева и Скабеевой»

20 апреля 2022, 14:34
7

Бывший пресс-атташе «Красавы» Роман Тубянский обвинил «Матч ТВ» в манипуляции.

Сегодня он выступил в ток-шоу «Есть тема!», которое было посвящено последнему ролику видеоблогера и бывшего футболиста Евгения Савина.

«Хочу искренне извиниться перед всеми, кто наблюдал мое появление в ток-шоу «Есть тема» на «Матч ТВ» сегодня утром.

Моим внутренним душевным порывом было высказаться против мнений, что Савин «продался», а также выступить в защиту клуба, сотрудников и футболистов.

Начнем с того, что я не выражаю позицию клуба и не являюсь его представителем, как об этом заявили в эфире. Мои слова были жестко вырваны из контекста, фразы о Жене в положительном ключе – нарезаны как хейт, а слова респекта и предложения по защите клуба – просто вырезаны из эфира.

Изначально планировалось мое присутствие в студии, чтобы я мог выступить с противоположной позицией и прекратить поток говна и кринжа, который вы все наблюдали в эфире. Но мне такой возможности не дали.

«Матч ТВ» в лице Антона Анисимова, выбрав путь Соловьева, Скабеевой и прочего шлака, упал в моих глазах ниже некуда. Уровень журналисткой работы нижайший: час я наблюдал за манипуляциями с фактами и прямыми оскорблениями в эфире.

Я хочу только отречься от всего это позора», – написал Тубянский в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Романа Тубянского
Россия. Премьер-лига Красава Савин Евгений
Комментарии (7)
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vladik12
1650454706
Как резко дает заднюю чел).
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Кирилл Михайлов
1650454732
Какой же все-таки лицемерный канал. Сборище фриков
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hevbn 28
1650455907
С каждым годом своего существования на главном спортивном канале страны все меньше и меньше становится собственно самого спорта , а последний год канал вообще стал работать не для тех людей которые любят спорт по настоящему , а скорее для всяких псевдо патриотов которым собственно спорт не интересен , а интересны только победы в нем.
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Боцман59rus
1650459408
_ я просто не понимаю зачем, зная, какая это куча дерьма МатчТВ, сознательно наступать в нее, наивно полагая, что не завоняет
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