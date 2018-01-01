Бывший пресс-атташе «Красавы»: «Матч ТВ» нарезал мои положительные фразы о Савине как хейт. Канал выбрал путь Соловьева и Скабеевой»

С каждым годом своего существования на главном спортивном канале страны все меньше и меньше становится собственно самого спорта , а последний год канал вообще стал работать не для тех людей которые любят спорт по настоящему , а скорее для всяких псевдо патриотов которым собственно спорт не интересен , а интересны только победы в нем.
Бывший пресс-атташе «Красавы» Роман Тубянский обвинил «Матч ТВ» в манипуляции.
Сегодня он выступил в ток-шоу «Есть тема!», которое было посвящено последнему ролику видеоблогера и бывшего футболиста Евгения Савина.
«Хочу искренне извиниться перед всеми, кто наблюдал мое появление в ток-шоу «Есть тема» на «Матч ТВ» сегодня утром.
Моим внутренним душевным порывом было высказаться против мнений, что Савин «продался», а также выступить в защиту клуба, сотрудников и футболистов.
Начнем с того, что я не выражаю позицию клуба и не являюсь его представителем, как об этом заявили в эфире. Мои слова были жестко вырваны из контекста, фразы о Жене в положительном ключе – нарезаны как хейт, а слова респекта и предложения по защите клуба – просто вырезаны из эфира.
Изначально планировалось мое присутствие в студии, чтобы я мог выступить с противоположной позицией и прекратить поток говна и кринжа, который вы все наблюдали в эфире. Но мне такой возможности не дали.
«Матч ТВ» в лице Антона Анисимова, выбрав путь Соловьева, Скабеевой и прочего шлака, упал в моих глазах ниже некуда. Уровень журналисткой работы нижайший: час я наблюдал за манипуляциями с фактами и прямыми оскорблениями в эфире.
Я хочу только отречься от всего это позора», – написал Тубянский в телеграме.
- В выпуске Савина участвовали такие футболисты, как Андрей Ярмоленко, Виталий Миколенко и другие.
- Клубу Савина «Красаве» (ФНЛ-2) запретили тренироваться в Красногорске.