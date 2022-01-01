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Рангник разочарован работой скаутского отдела «Манчестер Юнайтед» (The Sun)

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник недоволен селекционной деятельностью клуба.

Немец обратился в скаутский отдел, чтобы получить отчеты о полузащитнике «РБ Лейпциг» Кристофере Нкунку.

Тренеру сказали, что за этим игроком не следили. Такой ответ разочаровал Рангника, который считает француза лучшим молодым футболистом в Бундеслиге.

63-летний специалист не понимает, как клуб уровня «МЮ» может так пассивно себя вести в подготовке к летней трансферной кампании.

  • Рангник возглавляет команду с ноября.
  • Летом он станет консультантом «Юнайтед».
  • Манкунианцы идут на 7-м месте в АПЛ.

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Источник: The Sun

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Комментарии2
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    Рейтинг: +9979

    Alekxei Z. 5 минут назад

    Стрелки перевёл.

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    Рейтинг: +344

    lipatov32 42 минуты назад

    Давай до свидания!!!Тренирищеее! Обратно в гавно-чемпионат!

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