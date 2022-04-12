Рангник разочарован работой скаутского отдела «Манчестер Юнайтед» (The Sun)

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник недоволен селекционной деятельностью клуба.
Немец обратился в скаутский отдел, чтобы получить отчеты о полузащитнике «РБ Лейпциг» Кристофере Нкунку.
Тренеру сказали, что за этим игроком не следили. Такой ответ разочаровал Рангника, который считает француза лучшим молодым футболистом в Бундеслиге.
63-летний специалист не понимает, как клуб уровня «МЮ» может так пассивно себя вести в подготовке к летней трансферной кампании.
- Рангник возглавляет команду с ноября.
- Летом он станет консультантом «Юнайтед».
- Манкунианцы идут на 7-м месте в АПЛ.
Источник: The Sun