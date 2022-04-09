Дзюба, Алберто, Кузяев – в основе «Зенита» на матч с «Ахматом»; Семенов, Быстров, Уткин выйдут у грозненцев

Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом».

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Бериша, Швец, Харин.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Кадыров, Коновалов, Карапузов, Садулаев, Иналкаев, Умаев, Конате, Себаи, Альсултанов.

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Кузяев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Малком, Дзюба, Юри Алберто.

Запасные: Кизеев, Бязров, Адамов, Алип, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Ким, Сергеев.