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Дзюба, Алберто, Кузяев – в основе «Зенита» на матч с «Ахматом»; Семенов, Быстров, Уткин выйдут у грозненцев

Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом».

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Бериша, Швец, Харин.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Кадыров, Коновалов, Карапузов, Садулаев, Иналкаев, Умаев, Конате, Себаи, Альсултанов.

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Кузяев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Малком, Дзюба, Юри Алберто.

Запасные: Кизеев, Бязров, Адамов, Алип, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Ким, Сергеев.

  • Матч начнется в 19:30 по Москве.

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Источник: РПЛ

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1182

    Беспонтий 34 минуты назад

    берегитесь уткина
    грозен и на поле и в эфире

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    Рейтинг: +6763

    BarStep 41 минуту назад

    У Семака должок Дзюбе имеется чтоль?

    0
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  • ...
    Рейтинг: +60

    Теркчанин 51 минуту назад

    Ахмат проиграет,к сожалению.

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