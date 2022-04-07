Семин: «Уровень футболистов в «Вильярреале» гораздо выше, чем был у Эмери в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о тренере «Вильярреала» Унаи Эмери.

«Во-первых, сейчас у Эмери совершенно разные игроки. Уровень футболистов в «Вильярреале» значительно выше, чем у него были в «Спартаке». Поэтому у Эмери были и соответствующие результаты.

Сейчас в команде есть возможности добиваться более высоких результатов. Они очень хорошо вчера играли!» — сказал Сeмин.