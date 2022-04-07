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Семин: «Уровень футболистов в «Вильярреале» гораздо выше, чем был у Эмери в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о тренере «Вильярреала» Унаи Эмери.

«Во-первых, сейчас у Эмери совершенно разные игроки. Уровень футболистов в «Вильярреале» значительно выше, чем у него были в «Спартаке». Поэтому у Эмери были и соответствующие результаты.

Сейчас в команде есть возможности добиваться более высоких результатов. Они очень хорошо вчера играли!» — сказал Сeмин.

  • «Вильярреал» победил «Баварию» (1:0) в первом матче 1/4 финала ЛЧ.
  • Ответная игра состоится 12 апреля в Мюнхене.

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Источник: «Чемпионат»

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07.04.2022 14:51
Комментарии2
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    Рейтинг: +853

    alefreddy 7 апреля, 19:15

    там игроки выкладываются на поле а здесь за большие бабки и напрягаться не надо

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    Рейтинг: +15287

    Cleaner 7 апреля, 15:17

    Все проще. Уровень АДЕКВАТНОСТИ футболистов в Вильярреале гораздо выше, чем был у Эмери в Спартаке. И в Вильярреале нет таких ЗВЕЗД, каким был в Спартаке ДЗЮБА!

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