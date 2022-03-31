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Кириченко: «Лидеры чемпионата Казахстана – уровень второй восьмерки РПЛ»

Тренер «Кайрата» Дмитрий Кириченко высказался об идее внедрить в РПЛ команды из Казахстана.

– Могут ли какие-то казахстанские клубы соперничать с «Зенитом», ЦСКА и другими лидерами РПЛ?

– Таких команд нет, на мой взгляд. Лидеры Казахстана – это уровень середины таблицы или второй восьмерки чемпионата России.

Но тут есть еще проблема: в Казахстане мало клубов с хорошей инфраструктурой, стадионами, условиями, базами.

Из всех можно выделить только «Тобол», «Кайрат» и «Астану». Они располагают хорошей инфраструктурой.

Мне сложно обсуждать в сослагательном наклонении. Думаю, в ближайшее время объединение чемпионатов вряд ли возможно.

Понятно, что мы не знаем, как дальше будет складываться ситуация, что будет с российским футболом. Но сейчас не думаю, что это возможно.

– Возможно, было бы логично создать какой-нибудь турнир СНГ?

– Смотря в насколько обозримом будущем. Сейчас Казахстан имеет три команды, которые стартуют в еврокубках. Расписан весь календарь чемпионата, Кубка страны.

Так что в обозримом будущем этого точно не будет. Дальше – слишком тяжело предугадывать.

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Источник: «РБ Спорт»

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31.03.2022 22:58
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