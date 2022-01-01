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Появилось расписание матчей 1/4 финала Кубка России

РФС опубликовал расписание матчей 1/4 финала Кубка России.

Дерби ЦСКА – «Спартак» состоится в среду, 20 апреля. Начало матча – в 19:30 по московскому времени.

19 апреля (вторник)

«Балтика» (Калининград) – «Динамо» (Москва), 20:00 мск

20 апреля (среда)

«Енисей» (Красноярск) – «Рубин» (Казань), 14:30 мск

«Алания» (Владикавказ) – Зенит (Санкт-Петербург), 17:00 мск

ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва), 19:30 мск

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Источник: сайт РФС

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Комментарии5
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    Рейтинг: +15012

    Cleaner 57 минут назад

    Какая боль, какая боль: ЦСКА - Спартак 5:0. :)))

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    Рейтинг: +4476

    ySS 1 час назад

    Динамо и Зенит выглядят фаворитами, в Красноярске и Москве результат не так очевиден.

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    Рейтинг: +24469

    vladimir-7 1 час назад

    Только один серьезный матч в 1/4 финала – ЦСКА-спартак.

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    Рейтинг: +15012

    Cleaner > vladimir-7 56 минут назад

    Вы правильно название Спартака напечатали - с маленькой буквы. :)))

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    Рейтинг: +16425

    Persona_non_Grata > Cleaner 20 минут назад

    Так он и своё имя пишет с маленькой )))

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