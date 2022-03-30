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Появилось расписание матчей 1/4 финала Кубка России

30 марта 2022, 18:42
5

РФС опубликовал расписание матчей 1/4 финала Кубка России.

Дерби ЦСКА – «Спартак» состоится в среду, 20 апреля. Начало матча – в 19:30 по московскому времени.

19 апреля (вторник)

«Балтика» (Калининград) – «Динамо» (Москва), 20:00 мск

20 апреля (среда)

«Енисей» (Красноярск) – «Рубин» (Казань), 14:30 мск

«Алания» (Владикавказ) – Зенит (Санкт-Петербург), 17:00 мск

ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва), 19:30 мск

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Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Балтика Динамо Енисей Рубин Алания Зенит ЦСКА Спартак
Комментарии (5)
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vladimir-7
1648658468
Только один серьезный матч в 1/4 финала – ЦСКА-спартак.
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ySS
1648659592
Динамо и Зенит выглядят фаворитами, в Красноярске и Москве результат не так очевиден.
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zigbert
1648713930
Осталась одна надежда на Кубок России.
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