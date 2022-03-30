Появилось расписание матчей 1/4 финала Кубка России

РФС опубликовал расписание матчей 1/4 финала Кубка России.

Дерби ЦСКА – «Спартак» состоится в среду, 20 апреля. Начало матча – в 19:30 по московскому времени.

19 апреля (вторник)

«Балтика» (Калининград) – «Динамо» (Москва), 20:00 мск

20 апреля (среда)

«Енисей» (Красноярск) – «Рубин» (Казань), 14:30 мск

«Алания» (Владикавказ) – Зенит (Санкт-Петербург), 17:00 мск

ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва), 19:30 мск

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