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Аршавин – о проведении Евро-2028/32 в России: «Пока шансы кажутся призрачными, но все может измениться»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил шансы страны побороться за проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году.

«Еще столько воды может утечь, что пока шансы кажутся призрачными, но все может измениться», – сказал Аршавин.

  • В среду УЕФА получил от России декларацию о намерении провести Евро-2028/32.
  • Всего на турниры претендуют 4 заявки.
  • УЕФА попытается отклонить российскую заявку.

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Источник: ТАСС

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Комментарии5
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    Рейтинг: +11924

    playsh 52 минуты назад

    О,наш блаженный объявился.Андрюша,доброе утро...выпей рассольчику,полегчает.

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    Рейтинг: +133

    Zlatan2718 57 минут назад

    побаловались.. и хватит

    1
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    Рейтинг: +9959

    Alekxei Z. 1 час назад

    Андрюша - правдолюб , так скажи , а что должно измениться ?
    ВСЕ прекрасно знают за что получили санкции , так может расскажите как исправить ситуацию. Может всей страной в церковь сходить и помолиться за что-то ?
    Как вариант.

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    Рейтинг: +12983

    Fusballer > Alekxei Z. 58 минут назад

    "так может расскажите как исправить ситуацию" - дойти до Парижу.

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    Рейтинг: +70

    Samuray_apokalipsys 1 час назад

    большой, а в сказки верит

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