Аршавин – о проведении Евро-2028/32 в России: «Пока шансы кажутся призрачными, но все может измениться»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил шансы страны побороться за проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году.

«Еще столько воды может утечь, что пока шансы кажутся призрачными, но все может измениться», – сказал Аршавин.

В среду УЕФА получил от России декларацию о намерении провести Евро-2028/32.

Всего на турниры претендуют 4 заявки.

УЕФА попытается отклонить российскую заявку.

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