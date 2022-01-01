Аршавин – о проведении Евро-2028/32 в России: «Пока шансы кажутся призрачными, но все может измениться»

О,наш блаженный объявился.Андрюша,доброе утро...выпей рассольчику,полегчает.
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил шансы страны побороться за проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году.
«Еще столько воды может утечь, что пока шансы кажутся призрачными, но все может измениться», – сказал Аршавин.
- В среду УЕФА получил от России декларацию о намерении провести Евро-2028/32.
- Всего на турниры претендуют 4 заявки.
- УЕФА попытается отклонить российскую заявку.
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