УЕФА попытается отклонить российскую заявку на проведение Евро-2028/32 (The Telegraph)

В УЕФА не хотят видеть Россию среди претендентов на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году.

По информации The Telegraph, руководство организации проведет срочные переговоры, чтобы попытаться отклонить заявку РФС.

Уже прорабатываются шаги для отказа. На сегодняшний день организацию на российской территории международных турниров считают «немыслимой».

В среду УЕФА получил от России декларацию о намерении провести Евро-2028/32.

Всего на турниры претендуют 4 заявки.

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