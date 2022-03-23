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УЕФА попытается отклонить российскую заявку на проведение Евро-2028/32 (The Telegraph)

В УЕФА не хотят видеть Россию среди претендентов на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году.

По информации The Telegraph, руководство организации проведет срочные переговоры, чтобы попытаться отклонить заявку РФС.

Уже прорабатываются шаги для отказа. На сегодняшний день организацию на российской территории международных турниров считают «немыслимой».

  • В среду УЕФА получил от России декларацию о намерении провести Евро-2028/32.
  • Всего на турниры претендуют 4 заявки.

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Источник: The Telegraph

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Комментарии3
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    Рейтинг: +25

    Аден 1 час назад

    Нах вообще подавали заявку, позорники.

    1
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    Рейтинг: +529

    Hala Madrid > Аден 33 минуты назад

    ну это как человек, который тебя обидел, пытается потом примазаться и делать вид, что ничего не произошло

    0
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  • ...
    Рейтинг: +12979

    Fusballer 1 час назад

    Да ладно?!

    1
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