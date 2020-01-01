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Президент «Урала»: «Отказ от расширения – неверное решение. Завтра «Лукойл» и «ВТБ» могут возмущаться больше всех»

Президент «Урала» Григорий Иванов считает неправильным решение РФС отказаться от расширения РПЛ до 18 команд.

«Решения я пока еще не видел, но если это так, то это очень неверное решение. Если они отвергают спортивный принцип, то как быть тогда? 10 клубов были за расширение, а 5 против.

Посмотрим, как завтра будет у «Лукойла», «ВТБ» и других. Они завтра еще могут больше всех начать возмущаться. Все может же измениться.

Сезон мы точно доиграем. В «Урале» уехало четыре футболиста, у других и того больше. Какой здесь спортивный принцип, что нам делать? Мы и взять никого не можем, и не факт, что те, кто уехали вернуться обратно», — сказал Иванов.

  • Решение принято на сегодняшнем заседании исполкома РФС.
  • Вчера, 22 марта, клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги.
  • В российском чемпионате выступает 16 клубов с 1998 года.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +207

    Stavr007 41 минуту назад

    какой спортивный принцип, 10 днарей пытаются выцыганить себе место в рпл, вместо вылета в пердив

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    Рейтинг: +21914

    JTherry 2 часа назад

    Отказ от расширения РПЛ - это борьба с "договорняками" в последних турах...

    0
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    Рейтинг: +13217

    NewLife 2 часа назад

    Вперед в ФНЛ.

    0
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