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Газизов: «Футбол должен быть не только в Москве и Петербурге. Хорошие игроки рождаются на переферии»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном расширении РПЛ.

«Много говорят о расширении, о сокращении лиги. В первую очередь должен быть спортивный принцип. На сегодняшний день он попран. Команды готовились в одном составе, сегодня они абсолютно в другом составе. Кто-то с ними встречается, кто-то с более сильными командами. Есть момент случайности.

В то же время нужно соблюсти правила. ФНЛ играла, там команды бились, надо и их интересы тоже учесть. Поэтому вопрос расширения и был поднят.

Мы еще находимся и под санкциями определенными. На сколько это – никто ничего не знает, а играть надо.

Россия – большая страна. Я ратую только за одно – футбол должен быть не только в Москве и Петербурге, но и в региональных городах. Футболисты хорошие рождаются на периферии, потом уезжают в большие клубы», – заявил Газизов в эфире «России 24».

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Источник: Sports.ru

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Комментарии3
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    Рейтинг: +16317

    Garrincha58 46 минут назад

    а для кого футбол на периферии если там нет зрителей в последнем туре в Ектеринбурге было 5 тыс в Грозном 5.5тыс в Уфе 4.5 тыс в Сочи 3.8 так для кого они играют???? и как таким командам выживать если нет доходов от продажи билетов во всём мире главная статья дохода футбольной команды это реализация билетов и абонентов а у нас гл статья доходов местный бюджет пилят и пилят и такие футболёры получают миллионы, а врачи учителя и др...копейки, а от кого больше пользы от Газизова или участкового детского врача или школьного учителя вот и подумай чем языком болтать и по судам ходить

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    Рейтинг: +401

    SLADE2019 2 часа назад

    Какие крылатые слова. Только тебе они могут на ум прийти.

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    Рейтинг: +16317

    Garrincha58 > SLADE2019 45 минут назад

    да такие как Иванов Газизов присосались к местным бюджетом их теперь не оторвать вот они больше всего и рапортуют за увеличение РПЛ и за мораторий придумали же фиг знает что

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