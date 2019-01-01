Газизов: «Футбол должен быть не только в Москве и Петербурге. Хорошие игроки рождаются на переферии»

а для кого футбол на периферии если там нет зрителей в последнем туре в Ектеринбурге было 5 тыс в Грозном 5.5тыс в Уфе 4.5 тыс в Сочи 3.8 так для кого они играют???? и как таким командам выживать если нет доходов от продажи билетов во всём мире главная статья дохода футбольной команды это реализация билетов и абонентов а у нас гл статья доходов местный бюджет пилят и пилят и такие футболёры получают миллионы, а врачи учителя и др...копейки, а от кого больше пользы от Газизова или участкового детского врача или школьного учителя вот и подумай чем языком болтать и по судам ходить
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном расширении РПЛ.
«Много говорят о расширении, о сокращении лиги. В первую очередь должен быть спортивный принцип. На сегодняшний день он попран. Команды готовились в одном составе, сегодня они абсолютно в другом составе. Кто-то с ними встречается, кто-то с более сильными командами. Есть момент случайности.
В то же время нужно соблюсти правила. ФНЛ играла, там команды бились, надо и их интересы тоже учесть. Поэтому вопрос расширения и был поднят.
Мы еще находимся и под санкциями определенными. На сколько это – никто ничего не знает, а играть надо.
Россия – большая страна. Я ратую только за одно – футбол должен быть не только в Москве и Петербурге, но и в региональных городах. Футболисты хорошие рождаются на периферии, потом уезжают в большие клубы», – заявил Газизов в эфире «России 24».
- РФС и топ-клубы РПЛ выступают против расширения лиги и моратория на вылет.
- «Урал», «Ростов», «Уфа» и «Ахмат» активнее всех поддерживают принятие этих решений.
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