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Сафонов, Клаудиньо, Малком, Языджи и Кухта – в символической сборной 22-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 22-го тура чемпионата России.

В нее включены три футболиста «Зенита», два игрока «Крыльев Советов», а также по одному представителю «Краснодара», «Ростова», «Химок», «Ахмата», ЦСКА и «Локомотива».

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);

Защитники: Андрей Лангович («Ростов»), Дмитрий Тихий («Химки»), Дмитрий Чистяков («Зенит»), Юрий Горшков («Крылья Советов»);

Полузащитники: Малком («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Даниил Уткин («Ахмат»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»);

Нападающие: Юсуф Языджи (ЦСКА), Ян Кухта («Локомотив»).

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Источник: WhoScored

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