Самедов предложил клубам РПЛ заявиться в азиатскую Лигу чемпионов

Интересная мысль. Я бы поглядел на наших в этом турнире.
Бывший игрок сборной России Александр Самедов считает, что в условиях отстранения от еврокубков клубы РПЛ могли бы перейти в азиатскую Лигу чемпионов.
«Азиатская Лига чемпионов – аналог для клубов. Можно туда заявиться. Если бы «Спартак» или «Локомотив» выиграл данный турнир, это было бы очень хорошим достижением.
Если говорить серьeзно, это соревнование действительно не так просто выиграть», – сказал Самедов.
- УЕФА запретил на неопределенный срок участвовать российским командам в турнирах под своей эгидой.
- В этом сезоне из-за санкций «Спартак» исключили из 1/8 финала Лиги Европы.
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