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Кучаев вызван в сборную России. Захарян пропустит мартовский сбор

Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев вызван в сборную России, сообщает «Чемпионат».

24-летний игрок в ближайшее время прибудет на сбор команды в Москве. Он должен заменить полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, который пропустит сбор по решению медицинского штаба национальной команды.

Ранее стало известно, что форвард «Динамо» Федор Смолов с большой долей вероятности пропустит мартовский сбор.

  • Тренировочный сбор пройдет в Москве с 21 по 27 марта.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +336

    lipatov32 56 минут назад

    Сборную можно расформировывать. А это, тупая трата денег! Которых в раисии итак нет никуя!!!

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    Рейтинг: +16310

    Garrincha58 1 час назад

    хоть бы раз наше руководство футбола приняло разумное решение и отменило этот ни кому не нужный сбор наверное только Карпину он и нужен

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    Рейтинг: +2379

    acor94 1 час назад

    Понятно, что никто не хочет отпускать игроков на никому не нужный сбор. Только бюджет за перевозку и размещения игроков освоют...

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