Кучаев вызван в сборную России. Захарян пропустит мартовский сбор

Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев вызван в сборную России, сообщает «Чемпионат».

24-летний игрок в ближайшее время прибудет на сбор команды в Москве. Он должен заменить полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, который пропустит сбор по решению медицинского штаба национальной команды.

Ранее стало известно, что форвард «Динамо» Федор Смолов с большой долей вероятности пропустит мартовский сбор.

Тренировочный сбор пройдет в Москве с 21 по 27 марта.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.

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