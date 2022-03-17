Лига чемпионов. «Вильярреал» Эмери вышел в 1/4 финала благодаря разгромной победе над «Ювентусом»

«Вильярреал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов победил «Ювентус». Три гола забиты во втором тайме.

После ничьей в первом матче и победы в ответном дальше проходит клуб бывшего тренера «Спартака» Унаи Эмери.

«Ювентус» не проигрывал в основное время с 27 ноября.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Ювентус (Италия) – Вильярреал (Испания) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Морено, 78 (с пенальти); 0:2 – Торрес, 85; 0:3 – Данжума, 90+2 (с пенальти).

Первый матч: 1:1.

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