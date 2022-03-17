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  • Лига чемпионов. «Вильярреал» Эмери вышел в 1/4 финала благодаря разгромной победе над «Ювентусом»

Лига чемпионов. «Вильярреал» Эмери вышел в 1/4 финала благодаря разгромной победе над «Ювентусом»

17 марта 2022, 00:53
15

«Вильярреал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов победил «Ювентус». Три гола забиты во втором тайме.

После ничьей в первом матче и победы в ответном дальше проходит клуб бывшего тренера «Спартака» Унаи Эмери.

«Ювентус» не проигрывал в основное время с 27 ноября.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Ювентус (Италия) – Вильярреал (Испания) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Морено, 78 (с пенальти); 0:2 – Торрес, 85; 0:3 – Данжума, 90+2 (с пенальти).

Первый матч: 1:1.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Испания. Примера Ювентус Вильярреал
Комментарии (15)
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DeStar
1647467681
всем кого эмери тренируют - фартит) а тут еще и разгром , пусть и не такого мощного ,но все же юве в гостях... красиво
Ответить
Stavr007
1647468589
"тренеришка" устал брать кубки ЛЕ, решил замахнуться на ЛЧ
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Nikoo
1647468935
Вильяреалу респект
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777+
1647481554
Пока какой-то "тренеришка", Со своей бандой Юве "мочит", "Звезда", которой западло за сборную играть, Под одеялом тихо дрочит!!!
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pele1981
1647489760
Вот вам и "тренеришка"!)))
Ответить
Fusballer
1647490394
Опять "тренеришка" проскочил)))
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Бывалый1488
1647490912
Мой совет тому, кто хочет выиграть ЛЧ или Европу... Приглашайте Унаи Эмери! Он мастер! Постоянно так везти не может!
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nelez
1647496701
Респект Эмери ! С такиким млубом как Вильяреал выйти на 1/4 финал ЛЧ. Респект.
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Hektor 84
1647500225
Кляча опозорилась в родных стенах
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алдан2014
1647508921
Тренеришка говоришь...ну ну
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