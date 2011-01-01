Лига Европы. «Барселона» дома сыграла вничью с «Галатасараем»

Галатасарай хорошо отыграл. У Барсы Педро это нечто. Очень большого класса игрок и ему очень нужна сильная Барса чтоб раскрыться.
В этой паре вероятно пройдут Турки, но Барса совсем откровенно матч сливать не будет
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Барселона» на своем поле не сумела победить «Галатасарай».
Игра на «Камп Ноу» завершилась нулевой ничьей.
Ответная встреча состоится через неделю, 17 марта, в Стамбуле.
Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
Барселона (Испания) – Галатасарай (Турция) – 0:0 (0:0)
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