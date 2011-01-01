Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

Лига Европы. «Барселона» дома сыграла вничью с «Галатасараем»

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Барселона» на своем поле не сумела победить «Галатасарай».

Игра на «Камп Ноу» завершилась нулевой ничьей.

Ответная встреча состоится через неделю, 17 марта, в Стамбуле.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Барселона (Испания) – Галатасарай (Турция) – 0:0 (0:0)

Календарь Лиги Европы

Турнирные таблицы Лиги Европы

Угадай всех футболистов и выиграй денежный приз

Новости по теме
Месси седьмой год подряд не дошел до финала Лиги чемпионов 2
Хави: «Модель Кумана в «Барселоне» было сложно изменить. Могу сказать о нем только хорошее»
«ПСЖ» включился в гонку за защитника «Барселоны» Араухо
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:54
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +4965

    TOMSON 56 минут назад

    Галатасарай хорошо отыграл. У Барсы Педро это нечто. Очень большого класса игрок и ему очень нужна сильная Барса чтоб раскрыться.
    В этой паре вероятно пройдут Турки, но Барса совсем откровенно матч сливать не будет

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1236

    Loko_Roma 1 час назад

    Барселона просто глина серая, у Хави море работы

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11