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Шпилевский: «Рангник многое дал российскому футболу»

10 марта 2022, 12:15
7

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский поделился мнением о влиянии Ральфа Рангника на российский футбол.

«Проект «Локомотива» с Рангником – это большая афера? Пока трудно оценивать, прошло мало времени. Не знаю, дали ли ему рычаги полного влияния на происходящее.

Считаю, что Рангник уже своим приходом многое дал российскому футболу. Это – будущее, к этому надо стремиться. Главное, быть открытым к этому.

Удивил ли меня уход Рангника в «МЮ»? Он всегда мечтал снова поработать тренером. Тем более в Англии. Всe-таки речь о таком великом клубе.

Но он оставил своих людей в «Локомотиве». Уверен, они на связи. Для него важно довести этот проект до конца», – сказал Шпилевский.

  • Немец работал в «Локо» с июля по ноябрь 2021 года.
  • Он руководил спортивным департаментом клуба.
  • Рангник и Шпилевский вместе были в системе «РБ Лейпцига».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Манчестер Юнайтед Рангник Ральф Шпилевский Алексей
Комментарии (7)
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TERMIK2142
1646903854
Спасибо поржал)
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portero
1646905860
Когда успел??? И сколько взял?
Ответить
O-kolesov
1646906107
А где все лежит, что он дал? Посмотреть бы.
Ответить
MX chita
1646911133
Когда успел,не понятно
Ответить
nemolod
1646912288
Скорее много взял!
Ответить
zigbert
1646919422
Рангнику сейчас не до Локомотива. Проекты он будет внедрять в МЮ.
Ответить
Hektor 84
1646932058
Бла бла бла! А что именно дал аферист российскому футболу ни слова!
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