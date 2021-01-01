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Шпилевский: «Рангник многое дал российскому футболу»

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский поделился мнением о влиянии Ральфа Рангника на российский футбол.

«Проект «Локомотива» с Рангником – это большая афера? Пока трудно оценивать, прошло мало времени. Не знаю, дали ли ему рычаги полного влияния на происходящее.

Считаю, что Рангник уже своим приходом многое дал российскому футболу. Это – будущее, к этому надо стремиться. Главное, быть открытым к этому.

Удивил ли меня уход Рангника в «МЮ»? Он всегда мечтал снова поработать тренером. Тем более в Англии. Всe-таки речь о таком великом клубе.

Но он оставил своих людей в «Локомотиве». Уверен, они на связи. Для него важно довести этот проект до конца», – сказал Шпилевский.

  • Немец работал в «Локо» с июля по ноябрь 2021 года.
  • Он руководил спортивным департаментом клуба.
  • Рангник и Шпилевский вместе были в системе «РБ Лейпцига».

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Источник: «Чемпионат»

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