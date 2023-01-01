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«Ювентус», «Интер», «Рома» – в гонке за полузащитника «Сассуоло» Фраттези

Центральный полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези, вероятно, летом сменит клуб. На него претендуют «Ювентус» и «Интер».

До недавнего времени фаворитом были миланцы, но до договоренностей они не дошли. Этим пытается воспользоваться «Ювентус», который находится в диалоге с «Сассуоло» и агентом футболиста.

Также Фраттези интересен «Роме».

  • 22-летний игрок стоит 15 миллионов евро.
  • Его контракт действует до 2025 года.
  • В сезоне Серии А у Фраттези 27 матчей, 4 гола, 2 ассиста.

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Источник: Goal

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