Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
3 Тест: какой ты грех российского футбола?
Тест: какой ты грех российского футбола?

«Интер», «Севилья», «Аякс» – претенденты на 35-летнего Суареса

«Атлетико» не предлагает нападающему Луису Суаресу продлить контракт. Уже есть ряд клубов, готовых подписать 35-летнего игрока летом бесплатно.

Речь идет об «Интере», «Севилье», «Аяксе».

  • Суарес планирует сыграть на чемпионате мира-2022.
  • Он играет в Мадриде с 2020 года.
  • В сезоне Примеры у Суареса 26 матчей, 9 голов, 3 ассиста.

«Атлетико» – «Хетафе»: последние полтора сезона у хозяев в очных матчах забивает только Суарес

Суарес хочет остаться в «Атлетико» еще на сезон, если Уругвай выйдет на ЧМ-2022

Суарес хочет перейти к Джеррарду в «Астон Виллу»

Источник: Marca

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:36
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11