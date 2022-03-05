«Интер», «Севилья», «Аякс» – претенденты на 35-летнего Суареса

«Атлетико» не предлагает нападающему Луису Суаресу продлить контракт. Уже есть ряд клубов, готовых подписать 35-летнего игрока летом бесплатно.
Речь идет об «Интере», «Севилье», «Аяксе».
- Суарес планирует сыграть на чемпионате мира-2022.
- Он играет в Мадриде с 2020 года.
- В сезоне Примеры у Суареса 26 матчей, 9 голов, 3 ассиста.
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