Кейн обогнал Анри по голам в АПЛ и вышел на шестое место в истории турнира

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн оформил дубль в матче 28-го тура АПЛ против «Эвертона» (5:0).
28-летний футболист отличился 176 раз в Премьер-лиге. Это шестой результат в истории турнира.
Кейн обогнал бывшего форварда «Арсенала» Тьерри Анри, который забил 175 голов.
Топ-5 лучших бомбардиров АПЛ:
- Алан Ширер – 260;
- Уэйн Руни – 208;
- Энди Коул – 187;
- Серхио Агуэро – 184;
- Фрэнк Лэмпард – 177.
АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон». Кейн оформил лубль, у Доэрти и Кулушевски по два ассиста
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