Кейн обогнал Анри по голам в АПЛ и вышел на шестое место в истории турнира

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн оформил дубль в матче 28-го тура АПЛ против «Эвертона» (5:0).

28-летний футболист отличился 176 раз в Премьер-лиге. Это шестой результат в истории турнира.

Кейн обогнал бывшего форварда «Арсенала» Тьерри Анри, который забил 175 голов.

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