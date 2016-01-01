Серия А. «Милан» благодаря голу Жиру победил «Наполи» и вышел в лидеры

«Милан» на выезде обыграл «Наполи» (1:0) в матче 28-го тура Серии А. Единственный гол на 49-й минуте встречи забил нападающий Оливье Жиру.

«Милан» набрал 60 очков и возглавил турнирную таблицу. «Наполи» опустился на третью строчку (57 очков).

Италия. Серия А. 28-й тур

Наполи – Милан – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Жиру, 49.

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