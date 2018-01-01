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Сазонов, Захарян, Смолов – в старте «Динамо» на дерби; Кофрие, Умяров, Николсон сыграют у «Спартака»

Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Сазонов, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Грулeв, Захарян, Смолов.

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Мартинс, Мозес, Промес, Бакаев, Николсон.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «ВТБ Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.

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Источник: РПЛ

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Сегодня, 17:52
Комментарии4
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    Рейтинг: +4488

    neim 34 минуты назад

    Ну что спартачи, пива набрали к просмотру ? Кто сегодня победит ?
    Думаю, что Динамо, им нужней ))).
    Вперёд Динамо ! Затолкайте им штуки три для начала ! Наше дело правое, победа будет за нами !
    Удачи и победы Динамо и его болельщикам !

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    Рейтинг: +9745

    Alekxei Z. 1 час назад

    Кофрие как обезьяна с гранатой, каждый раз ждёшь подвоха.

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    Рейтинг: +30989

    VVM1964 > Alekxei Z. 2 минуты назад

    Добротный защитник, но почему то попадает в " ситуации ", то-ли из-за не хватки опыта, то-ли карма такая )))

    0
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    Рейтинг: +111

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    Удачи КБ!

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