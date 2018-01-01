Сазонов, Захарян, Смолов – в старте «Динамо» на дерби; Кофрие, Умяров, Николсон сыграют у «Спартака»

Ну что спартачи, пива набрали к просмотру ? Кто сегодня победит ?
Думаю, что Динамо, им нужней ))).
Вперёд Динамо ! Затолкайте им штуки три для начала ! Наше дело правое, победа будет за нами !
Удачи и победы Динамо и его болельщикам !
Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Сазонов, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Грулeв, Захарян, Смолов.
«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Мартинс, Мозес, Промес, Бакаев, Николсон.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «ВТБ Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.
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