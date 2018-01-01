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Чалов – в основе «Базеля» на матч с «Лугано»

Стал известен стартовый состав «Базеля» на матч 25-го тура чемпионата Швейцарии против «Лугано».

«Базель»: Линднер, Каттербах, Джига, Ланг, Бюргер, Джака, Касами, Штокер, Миллар, Ндой, Чалов.

  • Матч начнется в 16:15 по Москве.
  • Чалов в минувшем туре оформил дубль.
  • Летом россиянин должен вернуться в ЦСКА.

Суперлига. Быстрый гол Чалова принес «Базелю» гостевую победу над «Лугано»

Чалов забил за «Базель» во второй игре подряд

Березуцкий: «Не сомневаюсь, что выступления за «Базель» пойдут Чалову на пользу»

Источник: твиттер «Базеля»

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