Чалов – в основе «Базеля» на матч с «Лугано»

Стал известен стартовый состав «Базеля» на матч 25-го тура чемпионата Швейцарии против «Лугано».
«Базель»: Линднер, Каттербах, Джига, Ланг, Бюргер, Джака, Касами, Штокер, Миллар, Ндой, Чалов.
- Матч начнется в 16:15 по Москве.
- Чалов в минувшем туре оформил дубль.
- Летом россиянин должен вернуться в ЦСКА.
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