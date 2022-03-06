РПЛ. «Крылья Советов» благодаря Игнатьеву ушли от поражения от «Арсенала»

«Крылья Советов» в 20-м туре чемпионата России сыграли вничью с «Арсеналом». Самарцев спас зимний новичок Иван Игнатьев, вышедший на замену.

Туляки заканчивали матч в меньшинстве после удаления Горана Чаушича.

«Крылья Советов» занимают восьмое место. «Арсенал» идет 12-м.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Крылья Советов (Самара) – Арсенал (Тула) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – К. Кангва, 13; 1:1 – Сарвели, 52; 1:2 – Деспотович, 70 (с пенальти); 2:2 – Игнатьев, 83.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский, Якуба (Цыпченко, 72), Ежов (Пиняев, 80), Глушенков (Игнатьев, 73), Сарвели (Коваленко, 89).

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Новосельцев, Степанов, Гулиев (Костадинов, 79), Чаушич, К. Кангва, Э. Кангва (Хабибов, 90+1), Давиташвили (Суханов, 87), Деспотович (Марков, 78).

Предупреждения: Бейл, 44; Ежов, 78 – Степанов, 54; Чаушич, 61; Давиташвили, 66; Гулиев, 76; Коченков, 88; Суханов, 90+3.

Удаления: нет – Чаушич, 86 (вторая ж.к.).

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