Серия А. «Лацио» на выезде разгромил «Кальяри»

«Лацио» в 28-м туре чемпионата Италии крупно обыграл «Кальяри». В двух голах римлян поучаствовал Фелипе Андерсон.

Команда Маурицио Сарри на очко отстает от зоны еврокубков. «Кальяри» занимает 17-ю строчку.

«Кальяри» прервал серию из пяти матчей без поражений. «Лацио» впервые за месяц победил на выезде.

Италия. Серия А. 28-й тур

Кальяри – Лацио – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Иммобиле, 19 (с пенальти); 0:2 – Альберто, 42; 0:3 – Андерсон, 62.

Удаления: нет – Марушич, 89 (вторая ж.к.).

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Ибрагимович может попасть в заявку «Милана» на матч с «Наполи». Он не играет с 23 января

«Лацио» хочет подписать нового вратаря, приоритет – Кепа

Серия А. «Интер» разгромил «Салернитану» и вышел в лидеры; у Лаутаро хет-трик, у Джеко дубль