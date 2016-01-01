Серия А. «Рома» обыграла «Аталанту», Миранчук впервые за 1,5 года в Италии провел полный матч

«Рома» в 28-м туре чемпионата Италии переиграла «Аталанту». Решающий мяч забил английский форвард Тэмми Абрахам.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук впервые за 1,5 года в клубе провел полный матч Cерии А.
«Рома» поднялась на пятое место, опередив «Аталанту».
Италия. Серия А. 28-й тур
Гол: 1:0 – Абрахам, 32.
Удаления: Мхитарян, 90+6 (вторая ж.к.) – де Рон, 90+4 (вторая ж.к.).
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