Серия А. «Рома» обыграла «Аталанту», Миранчук впервые за 1,5 года в Италии провел полный матч

«Рома» в 28-м туре чемпионата Италии переиграла «Аталанту». Решающий мяч забил английский форвард Тэмми Абрахам.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук впервые за 1,5 года в клубе провел полный матч Cерии А.

«Рома» поднялась на пятое место, опередив «Аталанту».

Италия. Серия А. 28-й тур

Рома – Аталанта – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Абрахам, 32.

Удаления: Мхитарян, 90+6 (вторая ж.к.) – де Рон, 90+4 (вторая ж.к.).

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